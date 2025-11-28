El brote de peste porcina africana en jabalíes afectará a las exportaciones de carne de cerdo

Es la primera detección de la enfermedad en España desde 1994, aunque no afecta a los humanos. La Generalitat ha activado un plan para inmovilizar el ganado porcino en la zona donde se ha encontrado dos jabalíes infectados en Cerdanyola.Los servicios veterinarios de la Generalitat han notificado al Ministerio de Agricultura la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA), en la sierra de Collserola. Los animales fueron hallados muertos a una distancia aproximada de un kilómetro entre ambos........