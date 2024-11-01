Bronca en un restaurante vegano que se negó a calentar un potito de pavo a un bebé: “Me sentí insultada e invité a esas personas a salir”

Un restaurante vegano en Italia genera un intenso debate en redes al negarse a calentar una potito para un bebe alegando razones éticas y de higiene. "Me sentí insultada e invité a esas personas a salir de mi restaurante, pero siguieron insistiendo", explica Giacobone en el Corriere della Sera. "El problema podría haberse resuelto proporcionándoles agua caliente para que calentaran la comida del niño, pero después de que me llamaran 'psicópata' y 'talibán', mi único deseo era que se fueran".