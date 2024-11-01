edición general
Brigadistas niegan el saludo a Muñueco  

Brigadistas niegan el saludo a Muñueco en presencia de los Reyes de España tras la desastrosa gestión en prevención de incendios forestales por parte de la Junta de Castilla y León.

4 comentarios
vicus.
Hay gente con dignidad y piltrafillas de medio pelo como el Moñeco que no sabe los que es la vergüenza porque ni la conoce ni quiere conocerla.
XtrMnIO
Estos héroes sí que tienen claro quién es el culpable...
HeilHynkel
Pa eso no me salgo del Jamaica dijo el íncluto Mañueco.
