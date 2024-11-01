·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4987
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5506
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3676
clics
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
3082
clics
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
3202
clics
Manuela Bergerot en TeleAyuso repartiendo
más votadas
891
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
291
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
501
Robles destapa cómo el PP hace perder el tiempo al Ejército: reclamaron cocinas para 200 personas que solo utilizan 20 y dos turistas
378
Javier Ruiz interrumpió 'Mañaneros 360' para corregir el bulo difundido por un tertuliano: "No es verdad"
263
LaLiga de Tebas usa los servicios de Cloudflare para promocionar su campaña contra la piratería en el fútbol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
57
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
Brigadistas niegan el saludo a Muñueco
Brigadistas niegan el saludo a Muñueco en presencia de los Reyes de España tras la desastrosa gestión en prevención de incendios forestales por parte de la Junta de Castilla y León.
|
etiquetas
:
brigadistas
,
cyl
,
niegan
,
saludo
,
muñueco
17
4
8
K
136
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
8
K
136
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
mente_en_desarrollo
#0
En portada:
www.meneame.net/story/bomberos-castilla-leon-niegan-saludo-manueco-mie
3
K
46
#3
vicus.
Hay gente con dignidad y piltrafillas de medio pelo como el Moñeco que no sabe los que es la vergüenza porque ni la conoce ni quiere conocerla.
1
K
32
#4
XtrMnIO
*
Estos héroes sí que tienen claro quién es el culpable...
1
K
24
#1
HeilHynkel
*
Pa eso no me salgo del Jamaica
dijo el íncluto Mañueco.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/bomberos-castilla-leon-niegan-saludo-manueco-mie