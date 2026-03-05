Brian McGinnis, el exmarine herido durante una protesta contra la guerra de Irán promete continuar su campaña para el Senado de los Estados Unidos. (Eng)

«La Policía del Capitolio estaba intentando sacar a un manifestante desquiciado de la audiencia de las Fuerzas Armadas. Él se resistía. Decidí ayudar y calmar la situación. Este señor vino al Capitolio buscando una confrontación, y la tuvo. Espero que reciba la ayuda que necesita sin causar más violencia», escribió Sheehy. Tres agentes fueron atendidos por lesiones y «el sospechoso, que se quedó con el brazo atrapado en una puerta al resistirse a nuestros agentes y forzar su entrada en la sala de audiencias, también fue atendido»
| etiquetas: brian mcginnis , veterano , marine , senado , eeuu , política , israel
x.com/i/status/2029593390828941645
Simplemente esta frase del senador estúpido suena a coña:
"Decidí ayudar y calmar la situación."
Pero si fuiste tú atontado el que levantó al marine rompiéndole el brazo, cafre de los cojones. No desescalaste una mierda, inútil.