Brian McGinnis, el exmarine herido durante una protesta contra la guerra de Irán promete continuar su campaña para el Senado de los Estados Unidos. (Eng)

«La Policía del Capitolio estaba intentando sacar a un manifestante desquiciado de la audiencia de las Fuerzas Armadas. Él se resistía. Decidí ayudar y calmar la situación. Este señor vino al Capitolio buscando una confrontación, y la tuvo. Espero que reciba la ayuda que necesita sin causar más violencia», escribió Sheehy. Tres agentes fueron atendidos por lesiones y «el sospechoso, que se quedó con el brazo atrapado en una puerta al resistirse a nuestros agentes y forzar su entrada en la sala de audiencias, también fue atendido»