La brecha del lujo: Trump construye su palacio mientras los estadounidenses se enfrentan al hambre

Conversar con multiillonarios para financiar un salón de baile de 300 millones de dólares mientras recorta la ayuda en alimentos a las personas con bajos ingresos. Las imágenes de monarcas o autócratas ricos que se deleitan en el exceso mientras las masas luchan por el pan se asocian más comúnmente con personajes como Luis XVI y María Antonieta, que gastaban en Versalles, o Ferdinand e Imelda Marcos de Filipinas, que desviaron miles de millones mientras los ciudadanos soportaban una pobreza cada vez mayor.

autonomator #4 autonomator
Esto ya se curó hace tiempo con una máquina bastante simple. Una máquina con una cuchilla ancha y pesada que cae entre dos guías,
oceanon3d #1 oceanon3d
The Guardián ... muy atrevidos.
Orangeterapy #2 Orangeterapy
#1 La viñeta es exacta a la situación xD  media
SMaSeR #5 SMaSeR
Me recuerda a la peli esa en la que sale un tio gordo comiendo pollo en una mesa enfrente de una verja donde hay niños muriéndose de hambre al otro lado. Para que le vean bien comer pollo, y luego les tira una alita.
#6 Zamarro
A ver si a algun USAno se le va la pinza, tiene una especie de sueño en el que relaciona a esta nueva elite politica con las elites de francia de hace unos siglos, y se le ocurre sacar una guillotina.
¿Cual creeis que sera el detotante?¿Alguna hija que diga que si el vulgo pasa hambre, que coman pasteles?
Celebrus #3 Celebrus
Tolkien lo resumen muy bien en la conversación después de la caída de Isengard:
¡Viejo chocho! ¿Qué es la casa de Eorl sino un cobertizo hediondo donde se embriagan unos cuantos bandidos, mientras la prole se arrastra por el suelo entre los perros?
El sr. de los anillos: Las dos torres.

Aun así, lamentablemente, cualquier país podría entrar en lo que dice Saruman.
