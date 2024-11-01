La brecha del lujo: Trump construye su palacio mientras los estadounidenses se enfrentan al hambre

Conversar con multiillonarios para financiar un salón de baile de 300 millones de dólares mientras recorta la ayuda en alimentos a las personas con bajos ingresos. Las imágenes de monarcas o autócratas ricos que se deleitan en el exceso mientras las masas luchan por el pan se asocian más comúnmente con personajes como Luis XVI y María Antonieta, que gastaban en Versalles, o Ferdinand e Imelda Marcos de Filipinas, que desviaron miles de millones mientras los ciudadanos soportaban una pobreza cada vez mayor.