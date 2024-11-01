La brecha del lujo: Trump construye su palacio mientras los estadounidenses se enfrentan al hambre

Conversar con multiillonarios para financiar un salón de baile de 300 millones de dólares mientras recorta la ayuda en alimentos a las personas con bajos ingresos. Las imágenes de monarcas o autócratas ricos que se deleitan en el exceso mientras las masas luchan por el pan se asocian más comúnmente con personajes como Luis XVI y María Antonieta, que gastaban en Versalles, o Ferdinand e Imelda Marcos de Filipinas, que desviaron miles de millones mientras los ciudadanos soportaban una pobreza cada vez mayor.
¿Cual creeis que sera el detotante?¿Alguna hija que diga que si el vulgo pasa hambre, que coman pasteles?
¡Viejo chocho! ¿Qué es la casa de Eorl sino un cobertizo hediondo donde se embriagan unos cuantos bandidos, mientras la prole se arrastra por el suelo entre los perros?
El sr. de los anillos: Las dos torres.
Aun así, lamentablemente, cualquier país podría entrar en lo que dice Saruman.