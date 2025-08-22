Brasil suspende un instrumento eficaz para frenar la deforestación en la Amazonia

A menos de tres meses de que el país acoja la cumbre del clima de la ONU, Brasil acaba de propinar un durísimo golpe a un acuerdo que durante dos décadas ha sido crucial para reducir la deforestación relacionada con el cultivo de soja en la Amazonia. La agencia gubernamental antimonopolio suspendió cautelarmente esta semana la llamada moratoria de la soja, un acuerdo suscrito en 2006, por el que compañías comercializadoras se comprometieron a no comprar grano procedente de tierras deforestadas. La producción de soja aumentó a pesar de ello.