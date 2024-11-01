edición general
Borrell avisa: “Rusia tiene un ejército y Europa 27 que están bien para hacer desfiles”

Rusia tiene un solo ejército, mientras que la Unión Europea tiene 27 «que están muy bien para hacer desfiles, pero no sirven para según qué cosas”. En una intervención en el Hay Festival de Segovia, Borrell ha alertado de que Europa atraviesa un momento decisivo y debe asumir su propia defensa ante el progresivo desinterés de Estados Unidos y el cambio en el equilibrio global de poder.

josep borrel , unión europea , ejército , seguridad , rusia
comentarios
#4 chavi
Está diciendo que Rusia no conquista Ucrania porque no quiere?
pitercio #3 pitercio
La historia nos demuestra que hay más probabilidad de que nos invada Francia que Rusia.
#5 fingulod
Pues tiene razón. Si la UE tuviera un ejército común, con la mitad de dinero se tendría mucha más eficacia.
#2 lluissubi
Supongo que la diplomacia poca por parte de la UE. Se la dejan a la EEUU.
Lo yankis són de fiar para que lleven nuestros asuntos en europa.... Ya! Me celh.:ffu:
