Borrell avisa: “Rusia tiene un ejército y Europa 27 que están bien para hacer desfiles”

Rusia tiene un solo ejército, mientras que la Unión Europea tiene 27 «que están muy bien para hacer desfiles, pero no sirven para según qué cosas”. En una intervención en el Hay Festival de Segovia, Borrell ha alertado de que Europa atraviesa un momento decisivo y debe asumir su propia defensa ante el progresivo desinterés de Estados Unidos y el cambio en el equilibrio global de poder.