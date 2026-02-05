edición general
6 meneos
89 clics
La borrasca Leonardo azota Valencia: personas cogidas a árboles y contenedores volcados por el fuerte viento

La borrasca Leonardo azota Valencia: personas cogidas a árboles y contenedores volcados por el fuerte viento  

Las fuertes rachas de viento dejan varios destrozos en Valencia

| etiquetas: viento , valencia
6 0 0 K 73 actualidad
1 comentarios
6 0 0 K 73 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
He visto motos estampadas en esas farolas a 100km hora resistir el golpe
1 K 23

menéame