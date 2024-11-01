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El borrado de nombres en los papeles del franquismo del archivo del Ministerio del Interior: "Está frenando la investigación"

El borrado de nombres en los papeles del franquismo del archivo del Ministerio del Interior: "Está frenando la investigación"

Investigadores y familias de represaliados denuncian “dificultades persistentes” en el acceso a los fondos sobre la represión que custodia el ministerio, que oculta nombres en expedientes y oficios o envía la documentación fuera de plazo

| etiquetas: franquismo , memoria , ayudas , historia
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5 comentarios
8 2 0 K 103 cultura
ipanies #1 ipanies
Pues se acusa al funcionario responsable de complicidad con la dictadura franquista y sus beneficiarios y se le inhabilita para cargo público como poco.
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Nube_Gris #2 Nube_Gris *
El franquismo puede que se terminara con la muerte del genocida/dictador/asesino, pero aún quedan muchos franquistas en España por las cuenta$ que les traen.
Y luego está la mafia vestida con trajes de políticos que los defienden y quienes gestionan sus mamandurrias, llevándose lo que se pierde o lo que se cae por el camino.
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ochoceros #4 ochoceros
#2 Si realmente hubiese terminado el franquismo con la muerte del ciclán, se hubiese hecho limpieza TOTAL en las instituciones para salir de la dictadura, pero medio siglo después seguimos con una monarquía impuesta por la dictadura con cargos vitalicios y hereditarios en la jefatura del estado y máxima autoridad de los ejércitos españoles. La judicatura, ejército, FFCCSE, etc tampoco se han limpiado desde el 39 y siguen reproduciéndose por nepotismo en las más altas instancias. El PSOE se…   » ver todo el comentario
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#3 Grahml
De aquí se inspiraron los archivos Epstein  media
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MisturaFina #5 MisturaFina
BLOCKCHAIN!!!!
Para cuando?
México ya lo usa en aduanas.
Que listos que son, que ventaja nos llevan.
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menéame