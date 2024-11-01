El borrado de nombres en los papeles del franquismo del archivo del Ministerio del Interior: "Está frenando la investigación"

Investigadores y familias de represaliados denuncian “dificultades persistentes” en el acceso a los fondos sobre la represión que custodia el ministerio, que oculta nombres en expedientes y oficios o envía la documentación fuera de plazo
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Y luego está la mafia vestida con trajes de políticos que los defienden y quienes gestionan sus mamandurrias, llevándose lo que se pierde o lo que se cae por el camino.
Para cuando?
México ya lo usa en aduanas.
Que listos que son, que ventaja nos llevan.