Borja Vázquez, CEO de Scalpers: «Vivimos en un país privilegiado, la gente no emprende porque no le da la gana»

En los últimos años, el discurso sobre el emprendimiento en España se ha llenado de matices. Por un lado, están quienes defienden que las condiciones del país —la burocracia, los impuestos o la falta de apoyo institucional— dificultan el nacimiento de nuevas empresas. Por otro, quienes piensan que el verdadero problema es de mentalidad, de falta de iniciativa o de miedo al riesgo. En medio de ese debate, Borja Vázquez, CEO de la firma de moda Scalpers, ha aportado su punto de vista sobre este tema durante su reciente paso por 'El Sillón by...

| etiquetas: borja vázquez , scalpers , emprendimiento
#1 Tiranoc
También hay presidentes que no lo son porque no le da la gana.
Andreham #6 Andreham
Tengo muchas ganas porque algún meneante o twittero nos diga de quién es hijo Borja Vázquez.

Por otro lado, le quito la razón al 50%.

Emprender en España NO es complicado, se puede emprender con muy muy poco dinero (para hacer una SL no tienes que poner 3k, sólo "cosas" que estén valoradas en 3k, como un pc caro y cuatro chorradas) PERO sí es cierto que hay muchas trabas para un novato, la burocracia es tremendamente hostil. Y si te sale bien y creces rápido, y cometes cagadas…   » ver todo el comentario
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Si claro Borja, que te has hecho a tí mismo cosiendo ropa en un garaje.
#2 yokitolakaka
Cuando hacienda no te coma hablamos
#3 Tecar
La gilipollez del día.
drocab2012 #4 drocab2012
Borja, el nombre lo dice todo...
