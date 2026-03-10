Borja Iglesias: "Sería más feliz siendo maricón que uno de los que me insultan"

Sobre los insultos homófobos, reconoce que al principio le afectaban, aunque ahora lo ve de otra manera: "Que te llamen "maricón" no me parece un insulto. Cuando alguien dice eso, creo que sería mucho más feliz siendo 'maricón' que como el que lo dice, lleno de odio, sin nada mejor que hacer que lanzar insultos al final de un partido". Cuenta que el odio que recibe en redes no para de crecer porque "un insulto alimenta a otro". Eso sí, se muestra muy agradecido con las respuestas de cariño que le llegan.
| etiquetas: borja iglesias , homofobia , maricón , insultos