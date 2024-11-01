edición general
Borbones, a guantazos entre ellos y todos contra la Constitución. Los sucesos de La Granja

Nieves Concostrina habla sobre las discrepancias entre los Borbones durante el reinado de Isabel II.

Pues igual que ahora, con Urdangarin, Floristan, y que no se me olvide, Juan Carlos I.
