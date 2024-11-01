Bondi no testificará la próxima semana sobre los archivos de Epstein, según el Departamento de Justicia (ENG)

Pam Bondi no testificará sobre la investigación de Jeffrey Epstein ante un comité del Congreso la próxima semana porque ya no es la fiscal general de Estados Unidos, según el Department of Justice. El Departamento de Justicia informó al House Oversight Committee que Bondi no comparecerá en la declaración programada para el 14 de abril, ya que fue “citada en su calidad de fiscal general”, confirmó un portavoz del comité a la BBC