Bomberos italianos rescatan el loro de un mago [ITA]  

Ocurrió la noche del 2 de enero cuando Arhen, un loro especializado en vuelo libre, se paró durante un entrenamiento en una rama a 8 metros de altura y allí quedó inmobilizado del frío y el miedo. El loro practicaba vuelo libre de la mano del mago Wilson, que vive en el bosque. Es normal que los loros se paren en árboles pero en este caso duró más de lo previsto. Parece ser que atisbó un buitre, lo que lo asustó. El frío además duerme a los loros. Es por todo ello que el mago recurrió a llamar a los bomberos.