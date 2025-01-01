edición general
14 meneos
14 clics
Los bomberos en huelga cargan contra las "difamaciones" de la Diputación de Valencia: "Su relato es falso"

Los bomberos en huelga cargan contra las "difamaciones" de la Diputación de Valencia: "Su relato es falso"

La plantilla está en huelga desde el pasado 28 de octubre ante la falta de acuerdo con la Diputación de València en torno a las mejoras laborales que reclaman los bomberos, cuya asamblea rechazó la última oferta de la corporación provincial con el 77% de los votos en contra. El diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, y la diputada de Hacienda, Laura Sáez, comparecieron este miércoles para defender su propuesta e insistir en la imposibilidad de ir más allá ante la limitación impuesta por la regla de gasto.

| etiquetas: bomberos , valencia , pp , huelga , diputación
12 2 0 K 171 actualidad
1 comentarios
12 2 0 K 171 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Muchísimo ánimo y ni un paso atrás!

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
0 K 14

menéame