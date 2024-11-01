edición general
Bomberos forestales de Valencia vinculan la instalación de la cámara oculta como "represalia" por revelar que les retiraron del Poyo

El sindicato CGT exige “explicaciones inmediatas” a los responsables de Sgise y al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, así como la “depuración de todas las responsabilidades derivadas de esta acción inadmisible”.

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Ahora entenderéis porqué me persiguen a mi aquí, porque soy molesto para esta gente que trata de provocar otro holocausto
Anfiarao #4 Anfiarao
#2 creo que ves fantasmas donde no los hay, con tu victimismo persecutorio.

Deberías desconectar una temporada de las redes sociales. Hay otras formas de lucha
#5 Leon_Bocanegra
#4 ojo cuidado que ahora te dirá que a ti te va a sustituir una IA y que él es insustituible.
frg #6 frg *
#_2 Aparte de molesto eres pesado y tendencioso. No veas persecuciones cuando simplemente caes mal.

Edit: Parece que #_2 es también un egocéntrico que no tolera críticas. Me cuelgo de #4, para salir en la foto.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Todo esto sostenido por Mercadona, Juan Roig, Florentino Perez, Boluda, la patronal hotelera que son los mismos que dieron la orden de no parar el día de la riada.

Por eso se persigue a bomberos, por eso no hay bomberos suficientes, no se pagan medicamentos...
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
