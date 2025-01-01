edición general
Bomberos Forestales de Madrid luchan con recursos mínimos y precarizados contra el incendio de Tres Cantos

Los últimos incendios declarados en la Comunidad de Madrid han pillado a los Bomberos Forestales en plena huelga. Los profesionales que arriesgan su vida para salvar las de la ciudadanía y contener las llamas llevan desde el mes de marzo advirtiendo de que la escasez de recursos y la precariedad de sus plantillas tendrían consecuencias nefastas durante el verano y así ha sucedido. La administración madrileña y su empresa concesionaria, TRAGSA, ignoraron este recurso vital y las protestas de sus trabajadores durante los meses previos a la época

reivaj01 #1 reivaj01
Sí, lo estarán pasando mal, de acuerdo, pero cuando terminen con el incendio podrán ir a una terracita a tomarse unas cañas.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#1 Cañas y fútbol es el nuevo pan y circo.
#4 mancebador *
#2 Son bomberos forestales, no los bomberos de Madrid, son dos entidades distintas. Y por cierto, la empresa que gestiona el servicio es TRAGSA, empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

C/C #1 y #3
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 De donde sacs tu que los bomberos forestales son de Tragsa, creo que son de la Comunidad de Madrid

requisitos.me/bombero-forestal/
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#4 De quien es la competencia, de la autonomía. Ahí está la responsabilidad.
SidK #5 SidK
#1 ¡Libertaz! :shit:
Top_Banana #2 Top_Banana
Y pensar que no hace tanto tiempo, el cuerpo de bomberos de Madrid era de lo mejorcito...
