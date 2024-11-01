Bomberos del Consorcio de Valencia denuncian estar peor ante otra futura DANA o grandes incendios

Siete bomberos de distintos sindicatos han denunciado la falta de personal y de materiales en el Consorcio de Bomberos de Valencia, que han cifrado en al menos 200 profesionales para dar un servicio adecuado, y han asegurado que están "peor preparados" que hace ocho meses ante una nueva dana o para afrontar grandes incendios.
"Estamos totalmente abandonados"
"El ciudadano tiene que saber que no existe ningún plan, ni ninguna estrategia para poder afrontar este otoño la próxima DANA"
