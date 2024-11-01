edición general
Bomberos del Consorcio de Valencia denuncian estar peor ante otra futura DANA o grandes incendios

Siete bomberos de distintos sindicatos han denunciado la falta de personal y de materiales en el Consorcio de Bomberos de Valencia, que han cifrado en al menos 200 profesionales para dar un servicio adecuado, y han asegurado que están "peor preparados" que hace ocho meses ante una nueva dana o para afrontar grandes incendios.

NPCMeneaMePersigue
GENOCIDIO, nos están masacrando

"Estamos totalmente abandonados"

"El ciudadano tiene que saber que no existe ningún plan, ni ninguna estrategia para poder afrontar este otoño la próxima DANA"

Doisneau
#1 Genocidio neuronal, con tu cansinismo
