Un bombero forestal estalla contra Isabel Díaz Ayuso por su publicación en X: “Sin palabras estoy”

La presidenta madrileña celebró la mejora del convenio estatal de los brigadistas como un logro propio y un bombero forestal le respondió con contundencia en redes sociales. “¿Y esta señora atribuyéndose una subida salarial (muy pequeña) al personal de la BRIF, dependientes del Ministerio, como si lo hubiese hecho ella en Madrid?..."
| etiquetas: bombero forestal , respuesta , ayuso , convenio
De primero de rata trepa.
Si no le chivan al oido ella habla y no sabe lo que dice...
es lo q dice ella
A mi no me cae bien ningún político en general pero al menos leed lo que pone directamente y no la… » ver todo el comentario