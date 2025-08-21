edición general
132 meneos
1058 clics
Un bombero forestal estalla contra Isabel Díaz Ayuso por su publicación en X: “Sin palabras estoy”

Un bombero forestal estalla contra Isabel Díaz Ayuso por su publicación en X: “Sin palabras estoy”

La presidenta madrileña celebró la mejora del convenio estatal de los brigadistas como un logro propio y un bombero forestal le respondió con contundencia en redes sociales. “¿Y esta señora atribuyéndose una subida salarial (muy pequeña) al personal de la BRIF, dependientes del Ministerio, como si lo hubiese hecho ella en Madrid?..."

| etiquetas: bombero forestal , respuesta , ayuso , convenio
68 64 2 K 505 actualidad
25 comentarios
68 64 2 K 505 actualidad
Comentarios destacados:        
Khadgar #1 Khadgar
Si es malo, es culpa de Perro Sanxe, si es bueno, es cosa de ellos. Y sus votantes tragan agradecidos. ¿Por qué será que no me sorprende?
20 K 204
smilo #3 smilo
#1 porque sus votontos no se informan nada mas que por telemandril y ahi se dice lo que la lideresa quiere. Ademas son mensajes simples que siempre echan la culpa al Perro y calan entre su publico
10 K 110
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 La simpleza del mensaje es clave sabiendo a qué tipo de público va dirigido.
7 K 92
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Cuando no tienes nada de lo que presumir, tienes que apropiarte de los logros ajenos.

De primero de rata trepa.
10 K 106
Urasandi #8 Urasandi
#4 tiene buen profe al otro lado del pinganillo
2 K 41
SuperMichiron #14 SuperMichiron
#8 El Miguel Ángel Beefeater
1 K 19
#6 laruladelnorte
Una polémica abierta. La respuesta de Óscar refleja el malestar de los profesionales que dependen directamente de la Comunidad de Madrid, que todavía esperan mejoras en sus condiciones laborales. Mientras tanto, el convenio aprobado por el Gobierno central ya está en marcha con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, lo que supone un avance significativo para los brigadistas que trabajan bajo el paraguas del Ministerio.

Si no le chivan al oido ella habla y no sabe lo que dice...
4 K 58
#2 PerritaPiloto
El Telemadrid verás el mensaje de Ayuso pero no las respuestas.
4 K 53
dunachio #7 dunachio
Cara de hormigón armado. No voy a decir lo que pienso, por no quedarme sin cuenta.
4 K 49
Carnedegato #10 Carnedegato
#7 Callarse lo que uno piensa por no perder una cuenta en un foro.. Suena muy honorable.
0 K 6
Lyovin81 #18 Lyovin81
#10 Unas cuantas llevo yo perdidas por decirle a PPeros y VOXeros lo que pienso de ellos.
0 K 7
vviccio #12 vviccio
No es culpa de Ayuso, es la herencia recibida de la Ayuso de la pasada legislatura.
3 K 45
victorjba #11 victorjba
Y lo guapa que estaba con el disfraz de Lara Croft qué, eso no lo decís, rojos de mierda.
1 K 32
Leconnoisseur #13 Leconnoisseur
Las mejores subidas salariales, las de Madrid
1 K 20
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Pocas luce tienen los que se creen esas publicaciones, tanto de Ayuso como de otros presidentes autonómicos del PP.
0 K 20
Niessuh #20 Niessuh
#9 Pues sí, pero el problema es que son mayoria los que se lo creen
0 K 10
silencer #17 silencer *
Yo creo q Ayuso no se atribuye nada, simplemente intenta hacer propaganda política de la subida de sueldo de bomberos por parte del gobierno, resaltando q solo se manifiestan en madrid (porq deben ser todos unos comunistah, supongo) y solo suben el sueldo a los del ministerio.
es lo q dice ella
1 K 17
angelitoMagno #23 angelitoMagno
#21 No critico al que se queja, critico que esto sea noticioso.
0 K 14
angelitoMagno #19 angelitoMagno
Alguien critica a Ayuso en redes sociales. Dios mio, más portadas como esta necesita este web.
0 K 14
Sadalsuud #21 Sadalsuud
#19 ¿Y que quieres que hagamos? Ya lo intentaron con canciones y con títeres y acabaron en la cárcel o teniendo que salir del país por patas
:foreveralone:
0 K 10
#15 Leon_Bocanegra
Y esto, señores, es la referente intelectual de la derecha española.
0 K 11
#16 joseamude13
Simplemente, AYUSO
0 K 6
#24 Marcus78 *
"son atendidas por el Gobierno" ... cual?
0 K 6
#22 contra_pronostico
Pero....donde veis vosotros que Ayuso reivindique la subida como logro propio? Esta es su publicación en X.....En ningún momento dice que es competencia suya y si que lo ha hecho el Gobierno, aunque critique que se haya hecho tarde y que la huelga solo la tenían en Madrid cuando es un problema estatal. Ese convenio nuevo lo tenían que aprobar en la SEPI por ser la dueña de TRAGSA al 51%.
A mi no me cae bien ningún político en general pero al menos leed lo que pone directamente y no la…   » ver todo el comentario
0 K 6
#25 Marcus78
#22 "son atendidas por el Gobierno" ... cual?
0 K 6

menéame