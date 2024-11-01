Bomber X, marionetas en el espacio

Allá por 1985 llegó a los videoclubes españoles un puñadito de episodios de una serie japonesa de 1980 llamada Bomber X. Titulada originalmente X-Bomber, esta serie de animación de marionetas producida por Fuji TV había sido concebida por Gō Nagai, el autor de Mazinger Z. Nos brindaba una historia profunda y emotiva, de una impecable factura artística con una fotografía esmerada y unos efectos especiales al más puro estilo de las películas Tokusatsu.Además, la sintonía de la serie era todo un melocotonazo. Ese Soldier in the Space...