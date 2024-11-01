edición general
Bomber X, marionetas en el espacio

Allá por 1985 llegó a los videoclubes españoles un puñadito de episodios de una serie japonesa de 1980 llamada Bomber X. Titulada originalmente X-Bomber, esta serie de animación de marionetas producida por Fuji TV había sido concebida por Gō Nagai, el autor de Mazinger Z. Nos brindaba una historia profunda y emotiva, de una impecable factura artística con una fotografía esmerada y unos efectos especiales al más puro estilo de las películas Tokusatsu.Además, la sintonía de la serie era todo un melocotonazo. Ese Soldier in the Space...

carakola
Una pena que no se puedan conseguir los episodios en espñol. He visto uno colgado en YT y poco más. En inglés si están todos. Relacionada: www.meneame.net/m/Música/bow-wow-soldier-in-the-space
