Bombas en canastas de baloncesto en Manresa: la acción para pedir la suspensión del Baxi - Hapoel Jerusalén

Se multiplican las acciones de protesta para intentar impedir el partido del Baxi Manresa contra el equipo israelí el próximo 15 de octubre. En un comunicado, la organización de la acción avisa que "desde el Movimient Popular Manresa y la afición del Baloncesto Manresa no podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Gaza". Para intentar impedir que la disputa del partido siga adelante, colocaron réplicas de bombas en canastas en los alrededores del pabellón.

Aokromes #3 Aokromes
si el club no cancela, o pierde dejando ganar de forma visible, lo que hay que hacer es no acudir al evento, los pabellones vacios dan muy mala imagen en la television, y no pueden alterar tan descaradamente la señal con aplausos en lugar de pitidos.
Derko_89 #4 Derko_89
Fuentes locales apuntan a que el partido se jugará a puerta cerrada, en la web del Baxi Manresa no pueden adquirirse las entradas. Además, la zona está ya bastante calentita desde que Israel Chemicals (que proporciona fósforo blanco al ejército sionista) gestiona las minas de potasa de Súria y Sallent.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
La responsabilidad y el que tiene que hacer es el equipo de Manresa
Capaza #2 Capaza
La afición puede presionar al club y el próximo miércoles manifestarse o no acudir al pabellón o hacerlo y quejarse pero si el club y la FIBA que es quien organiza la Eurocup no quieren suspender el partido o expulsar al equipo de Israel, poco mas se puede hacer.
