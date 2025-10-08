Bombas en canastas de baloncesto en Manresa: la acción para pedir la suspensión del Baxi - Hapoel Jerusalén

Se multiplican las acciones de protesta para intentar impedir el partido del Baxi Manresa contra el equipo israelí el próximo 15 de octubre. En un comunicado, la organización de la acción avisa que "desde el Movimient Popular Manresa y la afición del Baloncesto Manresa no podemos ser indiferentes ante lo que pasa en Gaza". Para intentar impedir que la disputa del partido siga adelante, colocaron réplicas de bombas en canastas en los alrededores del pabellón.