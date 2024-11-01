"El bombardeo ha sido demencial": la huida de miles de palestinos tras el inicio de la toma israelí de Ciudad de Gaza

El ejército israelí lanzó su largamente planeada ofensiva contra Ciudad de Gaza. La ciudad ha sido sometida en las últimas horas a intensos bombardeos aéreos mientras las tropas israelíes avanzan por el casco urbano y miles de residentes palestinos huyen precipitadamente. Una larga columna de palestinos se desplaza hacia el sur por carretera en carros tirados por burros, carretillas, autos con enseres atados en lo alto y a pie. Ghazi al-Aloul, un palestino desplazado desde el norte de Gaza, le dijo a la BBC que "el bombardeo ha sido demencial.