edición general
6 meneos
132 clics
Bolivia: Victoria por sorpresa de Rodrigo Paz. La izquierda, fuera del balotaje

Bolivia: Victoria por sorpresa de Rodrigo Paz. La izquierda, fuera del balotaje

Esta victoria constituye una auténtica sorpresa electoral, dado que Paz había comenzado la campaña en posiciones discretas en las encuestas.

| etiquetas: bolivia , elecciones , rodrigo paz
5 1 0 K 53 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 53 actualidad
aupaatu #1 aupaatu *
Seguro que con EEUU no existen problemas para la extracción de litio.
0 K 8

menéame