Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «no tiene ningún futuro político» y que la única duda es si va a dimitir, le va a apartar su partido, o si serán los valencianos los que le pongan «de patitas en la calle».

etiquetas: bolaños , mazón , futuro político
8 comentarios
Foxdie #2 Foxdie
lo harán eurodiputado.
2 K 38
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
#2 eurodiputado....mmmm...que rico!!
0 K 8
#6 mstk
#2 o senador.
0 K 7
#8 VFR
#2 o presidente de España
0 K 7
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Después de un año...y más de 200 muertos...

En fin. Grandes gestores.
1 K 25
vviccio #5 vviccio
Todo esto empezó con su pacto con Nox y aún así habrá algún despistado que votará a Nox como alternativa válida.
0 K 14
#3 ombresaco
gran analista
0 K 10
#7 Toponotomalasuerte
Que ignorante el bolaños.
237 muertos en el pp es mayoría garantizada.
Si fueran 7291 ya sería mayoría absoluta.
0 K 9

