Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «no tiene ningún futuro político» y que la única duda es si va a dimitir, le va a apartar su partido, o si serán los valencianos los que le pongan «de patitas en la calle».