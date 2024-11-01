Una bola de fuego cruza Andalucía a 79.000 kilómetros por hora

Una espectacular bola de fuego iluminó la madrugada andaluza este sábado, cuando atravesó el cielo a una velocidad de 79.000 kilómetros por hora, según confirmaron los expertos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). El fenómeno fue captado a las 5:32 de la mañana por los detectores del proyecto Smart, instalados en distintos observatorios de Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), además de Sevilla. El análisis ha sido realizado por el astrofísico José María Madiedo, investigado