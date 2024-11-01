edición general
4 meneos
37 clics
Una bola de fuego cruza Andalucía a 79.000 kilómetros por hora

Una bola de fuego cruza Andalucía a 79.000 kilómetros por hora

Una espectacular bola de fuego iluminó la madrugada andaluza este sábado, cuando atravesó el cielo a una velocidad de 79.000 kilómetros por hora, según confirmaron los expertos del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). El fenómeno fue captado a las 5:32 de la mañana por los detectores del proyecto Smart, instalados en distintos observatorios de Huelva, La Hita (Toledo), Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra y Otura (Granada), además de Sevilla. El análisis ha sido realizado por el astrofísico José María Madiedo, investigado

| etiquetas: bola , fuego , cruz , andalucía
4 0 0 K 95 mnm
2 comentarios
4 0 0 K 95 mnm
kastanedowski #1 kastanedowski
"El fenómeno fue captado a las 5:32 de la mañana " vamos que pocos lo vieron
1 K 22
reithor #2 reithor *
#1 probablemente hubo más gente que viera dos bolas de fuego que los que vieron una. Pero no se acordarán.
0 K 12

menéame