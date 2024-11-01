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Boisson Divine - La Hialaira  

la banda francesa BOISSON DIVINE regresa con nuevo álbum, fusionando metal con folk tradicional de Gascuña interpretado en su lengua natal

| etiquetas: música , folk , metal , gascuña
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capitansevilla #1 capitansevilla
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