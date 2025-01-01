edición general
Boinas rojas, rosario e izado de bandera: los carlistas organizan un campamento para “formar” a niños desde los ocho años

Rezo del rosario, izado y arriado de bandera que acaba con un “¡Viva Cristo Rey!” y oración de la mañana y de la noche. Son algunas de las rutinas diarias que realizan los niños, niñas y adolescentes que están hasta este viernes en el campamento que cada verano organiza en plena Sierra de Gredos la asociación Cruz de Borgoña. No es una colonia estival cualquiera: tres son las banderas que coronan el espacio salpicado de tiendas de campaña en una estructura armada en forma de cruz.

#2 Suleiman
Luego nos preguntamos de dónde salen estos nazis de hoy en día....
pepel #3 pepel
La vieja religión Borbónica. Seguro que tienen subvención.
Bacillus #4 Bacillus
#3 decir que los carlistas procesan una religión borbónica es un combo curioso como insulto...
pepel #8 pepel
#4 Pues que lo tomen como quieran, pero aleccionar a los niños unas ideologías concretas hay que llamarlo así. Y tengo conocidos carlistas desde los sucesos de Montejurra.
jonolulu #5 jonolulu
Ya está la izquierda adoctrinando
Imag0 #9 Imag0
Cómo están las putas cabezas hermano...
alfre2 #6 alfre2
La culpa es de los padres, que los toman por idiotas!!
alfre2 #10 alfre2
Si es que nos falta iniciativa. ¿Para cuándo un campamento de verano en el que los niños vistan como Conan, recen a Cthulhu y aprendan a cantar las letras de Def Con Dos?

Podría haber talleres (de inscripción voluntaria, que no queremos criar un rebaño) de fabricación artesanal de hidromiel, construcción de puentes, partidas de backgammon, composición de sonetos y derecho laboral básico.
Cyberbob #7 Cyberbob *
Lo llevan haciendo desde 1986, súper minoritario y básicamente las mismas familias y allegadas. Pobres niños, sí. Y vaya padres que los llevan a hacer marchas militares y a usar terminología de la guerra.

Sin embargo, me genera más curiosidad y me parece más preocupante los “encuentros” que cada vez son más comunes de evangelistas con niños de las mismas edades y que son multitudinarios e igual de sectaristas y radicalizados.
#1 burgerconqueso
Que guay, que padre no querria mandar a sus hijos a semejante Secta?
