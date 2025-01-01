Boinas rojas, rosario e izado de bandera: los carlistas organizan un campamento para “formar” a niños desde los ocho años

Rezo del rosario, izado y arriado de bandera que acaba con un “¡Viva Cristo Rey!” y oración de la mañana y de la noche. Son algunas de las rutinas diarias que realizan los niños, niñas y adolescentes que están hasta este viernes en el campamento que cada verano organiza en plena Sierra de Gredos la asociación Cruz de Borgoña. No es una colonia estival cualquiera: tres son las banderas que coronan el espacio salpicado de tiendas de campaña en una estructura armada en forma de cruz.