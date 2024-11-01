Bobastro, la inexpugnable ciudad de Umar ben Hafsún

Umar ben Hafsún nació en la serranía de Ronda, en el año 854, en el seno de una familia de descendientes visigodos. Siempre despreció a los árabes. Se convirtió en un rebelde que cabalgaba por la sierra al frente de una banda, con el fin de recaudar botines para su causa. En una de las refriegas asesinó a un campesino y, ante las posibles represalias, aconsejado por su tío, se refugió en una pequeña aldea medio abandonada: Bobastro, en Ardales (Málaga).