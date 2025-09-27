BMW retira más de 330.000 coches en Alemania y Estados Unidos por riesgo de incendio

BMW ha iniciado el retiro de más de 330.000 vehículos en todo el mundo debido a un defecto detectado en el motor de arranque que puede ocasionar corrosión y, en el peor de los casos, provocar un incendio. La medida afecta a automóviles fabricados entre septiembre de 2015 y septiembre de 2021, incluyendo modelos populares tanto diésel como gasolina, bajo las marcas BMW y en algunos casos Toyota Supra fabricados en alianza con la alemana. Según informó BMW, el problema radica en la posible entrada de agua en el motor de arranque.