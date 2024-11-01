Los Blues Brothers (1980) - Escena "Los nazis se dan un chapuzón"  

En esta escena de la película, un grupo de "patriotas preocupados por restaurar los valores tradicionales" se manifiestan legalmente, obstaculizando el paso en un puente. Eventualmente, los Blues Brothers se enteran de ello y toman cartas en el asunto para resolver la situación con contundencia y de paso dar una ocasión a los "valientes defensores de la cultura occidental" de demostrar la fuerza y valentía que afirman tener.