edición general
Los Blues Brothers (1980) - Escena "Los nazis se dan un chapuzón"

Los Blues Brothers (1980) - Escena "Los nazis se dan un chapuzón"  

En esta escena de la película, un grupo de "patriotas preocupados por restaurar los valores tradicionales" se manifiestan legalmente, obstaculizando el paso en un puente. Eventualmente, los Blues Brothers se enteran de ello y toman cartas en el asunto para resolver la situación con contundencia y de paso dar una ocasión a los "valientes defensores de la cultura occidental" de demostrar la fuerza y valentía que afirman tener.

Comentarios destacados:    
armadilloamarillo #1 armadilloamarillo
He evitado poner ciertas palabras para no herir los sentimientos de cierto grupo de gente, que a pesar de ser muy amiga de lo políticamente incorrecto y de la libertad de expresión, considera que expresar ciertas ideas y ciertos nombres es "discurso de odio" contra "unas ideas de lo más respetables".
elGude #6 elGude
#1 si a un puto nazi de mierda le molesta que le digan que es un puto nazi de mierda es que aún por encima de ser un puto nazi de mierda es un jodido cobarde.
themarquesito #3 themarquesito
I hate Illinois nazis
Sr.No #2 Sr.No *
No vueles a EEUU :troll:, que esto hoy en día te lo califican de "manifiesto antifa" y te meten en la cárcel en gringolandia.
#4 MAJASTRABU
Dos granujas intentan atropellar a gente solo por pensar diferente y a los zurdos os parece bien.
elGude #7 elGude
#4 son nazis, no personas.
#9 MAJASTRABU
#7 Claro que son gente.
Gente que como tu y como yo un día escucharon a uno de podemos hablar con la elle y en netflix una película con un negro de protagonista y acabaron en el partido nazional.
Pero ellos no querían, les hemos obligado a ser nazis.
Katapulta2 #5 Katapulta2
Un nazi piensa diferente, eso está claro, pero no se me confronta por pensar diferente, se le confronta por ser un Nazi.

Mucho nazi llora porque no se le comprende, y piensa que solo se le critica por pensar diferente....

Pobre Nazi, que no se le deja creer que es superior a cualquier otro ser humano, de otra raza, de otra religión, de otro color..

.por cierto, esto vale tanto para el nazi blanco, el nazi negro, el nazi marrón y el nazi hijo de su puta madre que se cree superior a cualquier otro ser humano solo por pertenecer al pueblo elegido por su puto dios.

Que nazis hay de todos los colores
elGude #8 elGude
#5 un nazi es un nazi, se un pitufo, un champiñón o un rubio
Katapulta2 #10 Katapulta2
#8 un nazi puede ser un negro rubio con hojos achinados y de padres mestizos, de padre guineano y de madre de "Villa las estrellas", pueblo original de la Antártida....

Lo que está claro es que un Nazi piensa diferente, y es totalmente lamentable que el propio Nazi ande por la vida llorando que se le recrimina el "pensar diferente "....

Pues claro que se te discrimina el pensar diferente so hijo de puta, se te discrimina por pensar como un Nazi, y por paleto, incapaz de asumir la realidad de tu posición, que eres un puto Nazi de mierdda.


He dicho. (Fin de la cita)
