Los Blues Brothers (1980) - Escena "Los nazis se dan un chapuzón"  

En esta escena de la película, un grupo de "patriotas preocupados por restaurar los valores tradicionales" se manifiestan legalmente, obstaculizando el paso en un puente. Eventualmente, los Blues Brothers se enteran de ello y toman cartas en el asunto para resolver la situación con contundencia y de paso dar una ocasión a los "valientes defensores de la cultura occidental" de demostrar la fuerza y valentía que afirman tener.
Gente que como tu y como yo un día escucharon a uno de podemos hablar con la elle y en netflix una película con un negro de protagonista y acabaron en el partido nazional.
Pero ellos no querían, les hemos obligado a ser nazis.
Mucho nazi llora porque no se le comprende, y piensa que solo se le critica por pensar diferente....
Pobre Nazi, que no se le deja creer que es superior a cualquier otro ser humano, de otra raza, de otra religión, de otro color..
.por cierto, esto vale tanto para el nazi blanco, el nazi negro, el nazi marrón y el nazi hijo de su puta madre que se cree superior a cualquier otro ser humano solo por pertenecer al pueblo elegido por su puto dios.
Que nazis hay de todos los colores
Lo que está claro es que un Nazi piensa diferente, y es totalmente lamentable que el propio Nazi ande por la vida llorando que se le recrimina el "pensar diferente "....
Pues claro que se te discrimina el pensar diferente so hijo de puta, se te discrimina por pensar como un Nazi, y por paleto, incapaz de asumir la realidad de tu posición, que eres un puto Nazi de mierdda.
He dicho. (Fin de la cita)