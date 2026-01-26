edición general
Blue Gemini, la cápsula espacial militar de los años 60

De las tres primeras naves tripuladas de la NASA, la Gémini es la que suele recibir menos atención. El proyecto Mercury permitió a Estados Unidos enviar un ser humano a la órbita por primera vez, mientras que el programa Apolo —y su continuación, el Skylab y la misión Apolo-Soyuz—, es de sobras conocido. Como es bien sabido, Gémini, originalmente denominado Mercury Mark II, fue concebido en 1961 como un programa provisional destinado a realizar acoplamientos en órbita baja y paseos espaciales hasta que la nave Apolo estuviese lista.

