Bruselas promueve acuerdos como Mercosur, que sacrifican el sector primario en nombre del libre mercado, permitiendo importaciones baratas que no cumplen con las mismas normas que se exigen a los europeos. Esto no es equidad: es una traición que condena a la ruina a miles de explotaciones familiares, mientras las multinacionales acumulan beneficios.La UE impide soluciones nacionales efectivas. Sin una salida de esta trampa europea, el sector agrícola europeo está condenado a la extinción progresiva, priorizando intereses corporativos globales