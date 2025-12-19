edición general
Bloqueos de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y la PAC

Bloqueos de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y la PAC

Bruselas promueve acuerdos como Mercosur, que sacrifican el sector primario en nombre del libre mercado, permitiendo importaciones baratas que no cumplen con las mismas normas que se exigen a los europeos. Esto no es equidad: es una traición que condena a la ruina a miles de explotaciones familiares, mientras las multinacionales acumulan beneficios.La UE impide soluciones nacionales efectivas. Sin una salida de esta trampa europea, el sector agrícola europeo está condenado a la extinción progresiva, priorizando intereses corporativos globales

#1 minossabe
Yo quiero bananas a 0,99 el kilo.
Qué sabrán los agricultores franceses de las bondades del libre comercio a ultranza!
2 K 51
sotillo #4 sotillo
#1 Pero si es peor que esto ¿ Quien gobierna la UE si no los partidos agrícolas?
0 K 11
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Seguro que esto se arregla votando a la extrema derecha vendida a Trump o Putin, y todo por culpa de la izquierda que no hace autocrítica
1 K 31
sotillo #5 sotillo
#3 Que este es el camino elegido por la mayoría de agricultores ni lo dudes
0 K 11
thoro #10 thoro
#3 #5 Es un problema de discurso de la izquierda con los malvados agricultores. todavía no he escuchado a nadie de esa izquierda decir que los agricultores sean buenos salvo cuatro amigos enchufados que se matan a producir en ecológico y malvenden en furgonetas.
vox hace un discurso fácil de que va a apoyar a los agricultores aunque luego no tengan idea ni sepan cómo hacerlo, van soltando cosas y tanteando el terreno.
sin embargo la izquierda está con el discurso de que la tierra es para el que la trabaja pero que debe de ser propiedad del estado, que ven a todos los agricultores sentados en el bar a los que hay que expropiar.
0 K 9
#13 MetalAgm
#10 VOX habla mucho de campo pero desde su despacho de la gran megaurbe de Madrid... muchos mononeuronales del campo se tragan sus delirios desde ese despacho de Madrid cuando lo unico que va a hacer VOX es quitarles mas de lo poco que ya les queda en el rural: servicios, infraestructuras, etc para llevar mas y mas recursos a Madrid...

El problema de la izquierda es que se ha anclado en una vision de la sociedad urbanita... y se han olvidado de las areas rurales... As que luego te encuentras a…   » ver todo el comentario
1 K 21
Cehona #7 Cehona
#3 La misma extrema derecha que hace campaña, porque los inmigrantes nos roba trabajos, pero por alguna razón en Huelva no encuentran trabajadores, entre sus tres millones de votantes.
0 K 16
#12 Horkid *
Hay que diferenciar 2 tipos de derecha: las que defienden una nación como Le Pen defiende los intereses de Francia, por eso mismo ha criticado la injerencia en Venezuela, no quiere inmigrantes; y la derecha española a la que sus ciudadanos le importan un comino, el partido es un negocio: y que por el negocio son capaces de provocar desastres en su país y muertes de sus propios ciudadanos: la DANA, cribados de cancer,.. y que importan inmigrantes latinoamericanos que les voten, para…   » ver todo el comentario
0 K 10
#2 Horkid *
Varoufakis ya los denunció, Bruselas está dirigida por traidores a los intereses de los ciudadanos europeos, y para beneficio de corporaciones globales. Como también están traicionando a los ciudadanos europeos entregando nuestros impuestos a la industria armamentistica norteamericana. Además estos traidores que dirigen Europa NO los hemos elegido los europeos.
0 K 10
#11 MetalAgm
#2 ¿no? Si, todos y cada uno de los miembros del parlamento europeo son elegidos en las urnas por los europeos... mayoritariamente votando partidos neoliberales... que a su vez, son los que nombran a los miembros de la comision europea como Von Der Leyen... a ver si te crees que si Die Linke y Podemos fueran los mas votados en las elecciones europeas iba a estar Von Der Leyen... pero no, fueron PPE-PSE seguidos de los liberales y ultraderecha, todos al fin y al cabo partidos afines al neoliberalismo y acuerdos de estos de libre comercio.
0 K 11
#15 Horkid
#11 Sí, los votantes del PPSOE también son responsables de que PPSOE firmaran el TTIP TISA,.. para perjuicio de las empresas nacionales y locales. El tinglado está montado de tal manera que gran parte de la población española no ve la relacion directa entre votar al PPSOE y que entren corporaciones americanas que arruinen sus propios negocios. Cuando mucha gente ni siquiera ve la relación directa entre votar al PPSOE y afines, y el deterioro de la sanidad pública.
0 K 10
#9 marcotolo
que va a ser eso de quitarles el monopolio para pactar precios de aceites, cereales, cultivos, etc solo ellos pueden estafar a los consumidores europeos, igual que los fabricantes de coches, que es eso de que el consumidor pueda acceder a precios reales de coches de fuera sin pagarles su impuesto revolucionario del valor que ellos quieran en cada momento
0 K 9
aupaatu #8 aupaatu *
El mismo libre comercio que impone aranceles a la industria del automóvil chino.
No sé porque ,pero parece que los CEOs de la industria automotriz,que financian a los cristianos demócratas neoliberales de la Unión,tienen más poder de persuasión, que los agricultores con sus tractores en Europa
0 K 9
thoro #6 thoro
Todo lo que escuchen hablando de aumento de competitividad y simplificacion de los pagos compensatorios de la PAC.
En realidad estan diciendo de que hay que ser más grande para ser más competitivo con lo cual los chicos no se va a dejar que sobrevivan y el papeleo y burocracia se van a comer sus horas de trabajo efectivas dando una sensación falsa de trazabilidad que en el supermercado a nadie de importa mientras sea barato.
0 K 9

