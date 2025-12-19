Bloqueos de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y la PAC

Bruselas promueve acuerdos como Mercosur, que sacrifican el sector primario en nombre del libre mercado, permitiendo importaciones baratas que no cumplen con las mismas normas que se exigen a los europeos. Esto no es equidad: es una traición que condena a la ruina a miles de explotaciones familiares, mientras las multinacionales acumulan beneficios.La UE impide soluciones nacionales efectivas. Sin una salida de esta trampa europea, el sector agrícola europeo está condenado a la extinción progresiva, priorizando intereses corporativos globales
| etiquetas: mercosur , traición de bruselas , corporaciones globales
Qué sabrán los agricultores franceses de las bondades del libre comercio a ultranza!
vox hace un discurso fácil de que va a apoyar a los agricultores aunque luego no tengan idea ni sepan cómo hacerlo, van soltando cosas y tanteando el terreno.
sin embargo la izquierda está con el discurso de que la tierra es para el que la trabaja pero que debe de ser propiedad del estado, que ven a todos los agricultores sentados en el bar a los que hay que expropiar.
El problema de la izquierda es que se ha anclado en una vision de la sociedad urbanita... y se han olvidado de las areas rurales... As que luego te encuentras a… » ver todo el comentario
No sé porque ,pero parece que los CEOs de la industria automotriz,que financian a los cristianos demócratas neoliberales de la Unión,tienen más poder de persuasión, que los agricultores con sus tractores en Europa
En realidad estan diciendo de que hay que ser más grande para ser más competitivo con lo cual los chicos no se va a dejar que sobrevivan y el papeleo y burocracia se van a comer sus horas de trabajo efectivas dando una sensación falsa de trazabilidad que en el supermercado a nadie de importa mientras sea barato.