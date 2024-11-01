edición general
El bloque de Puerta del Ángel que se niega a pagar a su casero el doble de alquiler: "La avaricia rompe el saco"

“No queremos abandonar nuestras casas, ni que Puerta del Ángel se convierta en el complejo turístico de Madrid”, aseguran. Esta zona del distrito de Latina ha protagonizado un fuerte encarecimiento en el precio de la vivienda por la acción de fondos buitre como Madlyn, que han tratado de modificar el tejido social, comercial o estético del barrio para apelar a otro perfil de inquilino y que los alojamientos temporales se impongan a los habituales. Según el portal inmobiliario Idealista, en los últimos cinco años el precio medio del alquiler...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... en Latina ha aumentado un 70% para situarse en 18,1 euros el metro cuadrado. Esa cifra alcanza los 20 euros en el caso de Puerta del Ángel. Los tres protagonistas del clip exponen a su casero para evidenciar que ese drástico encarecimiento no surge de necesidad alguna: “Este señor, lejos de conformarse con los beneficios como director del Grupo Vibau; Raomi SL; Funerarias El Recuerdo y como directivo ni en una ni en dos ni tres, sino hasta 25 empresas, nos quiere subir el 100% del

alfre2 #3 alfre2
Pero dejadlos especular! Aquí hay quien defiende que la vivienda es un bien especulativo como todo cualquiera, y que la solución pasa por construir más y más, hasta ganar a los especuladores en su medio, por agotamiento.

No os parece entrañable?
Mixtape96 #2 Mixtape96
Hay que prohibir a las empresas tener viviendas en propiedad. No tiene sentido.
