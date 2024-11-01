El bloque de Puerta del Ángel que se niega a pagar a su casero el doble de alquiler: "La avaricia rompe el saco"

“No queremos abandonar nuestras casas, ni que Puerta del Ángel se convierta en el complejo turístico de Madrid”, aseguran. Esta zona del distrito de Latina ha protagonizado un fuerte encarecimiento en el precio de la vivienda por la acción de fondos buitre como Madlyn, que han tratado de modificar el tejido social, comercial o estético del barrio para apelar a otro perfil de inquilino y que los alojamientos temporales se impongan a los habituales. Según el portal inmobiliario Idealista, en los últimos cinco años el precio medio del alquiler...