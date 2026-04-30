Bloomberg: el ejército estadounidense solicitó armas hipersónicas para los ataques contra Irán (ruso)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha pedido enviar misiles hipersónicos Dark Eagle a Oriente Medio para su posible uso contra Irán. Esto es reportado por Bloomberg, citando fuentes. El CENTCOM justifica su petición por el hecho de que la República Islámica ha retirado sus lanzadores más allá del alcance de los misiles de misiles Precision Strike, que pueden alcanzar objetivos a una distancia de unos 482 kilómetros. La fuente de la agencia agregó que la decisión de desplegar armas hipersónicas en el Medio Oriente aún no se ha...