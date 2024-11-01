Un blog sencillo para que cualquiera (incluso mi abuelo) pueda ver el precio del PVPC al momento

Blog sencillo y sin publicidad que muestra cada día el precio del PVPC y los excedentes en Último Recurso. Nació para que una persona mayor pudiera consultar fácilmente el precio de la luz desde su tablet sin liarse con webs oficiales ni apps llenas de menús. Ofrece información clara, actualizada y fácil de leer, junto a algunas entradas formativas para entender mejor las tarifas y aprovechar los horarios más económicos.