Un blog sencillo para que cualquiera (incluso mi abuelo) pueda ver el precio del PVPC al momento

Blog sencillo y sin publicidad que muestra cada día el precio del PVPC y los excedentes en Último Recurso. Nació para que una persona mayor pudiera consultar fácilmente el precio de la luz desde su tablet sin liarse con webs oficiales ni apps llenas de menús. Ofrece información clara, actualizada y fácil de leer, junto a algunas entradas formativas para entender mejor las tarifas y aprovechar los horarios más económicos.

sorrillo #1 sorrillo *
Hay montones de webs de ese tipo:

tarifaluzhora.es/
www.energiaxxi.com/es/facturas/como-saber-cual-es-el-precio-de-la-luz
www.iberdrola.es/luz/precio-luz-hoy

Mucho mejores que el posible spam de este meneo.
Oktarr #6 Oktarr
Yo uso una app que se llama redOS (para android e iOS), es gratuita, no tiene anuncios y es muy sencilla.
#7 tobruk1234
Efectivamente y el mio me da con la boina, a mi abuela se la suda el precio de la luz la enciende cuando le hace falta y la apaga cuando no.
#2 Vicente2525 *
Todo con publicidad y el mio sin. ACCEDE desde un SMARTPHONE o TABLE.... y verás.
DaniTC #3 DaniTC *
#2 cúrratelo un poquito, que te has registrado para hacer publicidad de tu web...

#4 solo hay que ver la descripción de su perfil. Lo hace todo con IA.
sorrillo #4 sorrillo *
#2 Lo hice, mostraba error en los datos de la tabla de la izquierda. Y la claridad ni estaba ni se la esperaba.
Pertinax #5 Pertinax
#2 Le doy eso a mi abuelo vendiéndoselo como sencillo y se levanta de su tumba para correrme a collejas.
