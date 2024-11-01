Block recorta 4.000 empleos para impulsar la inteligencia artificial y aumentar eficiencia

Block, la compañía de pagos fundada por el empresario Jack Dorsey que opera Square y Cash App, anunció este jueves un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo, cerca del 40 % de su plantilla, como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial optimice sus operaciones.
La foto de Maduro?
- Le dices a los inversores que eres mu moderno.
- No le dices a los inversores que necesitas despedir a gente porque no te va tan bien.
- Te quitas de encima contratos crecidos durante la burbuja de los salarios IT.