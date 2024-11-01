edición general
Block recorta 4.000 empleos para impulsar la inteligencia artificial y aumentar eficiencia

Block, la compañía de pagos fundada por el empresario Jack Dorsey que opera Square y Cash App, anunció este jueves un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo, cerca del 40 % de su plantilla, como parte de una reestructuración para que la inteligencia artificial optimice sus operaciones.

Robus #1 Robus
Si yo fuese un inversor huiría de esa empresa por dos motivos: O el que dirige no sabe lo que hace o la empresa está en apuros económicos y utiliza la excusa de la IA para recortar personal.
1 K 23
platypu #2 platypu *
#1 Sube un 20% hoy... quizas el problema era que tenia demasiado personal desde el covid
1 K 28
Robus #3 Robus
#2 Pues menos mal que no soy inversor! xD
1 K 23
Torrezzno #4 Torrezzno *
La IA si si. Le va súper bien a Block.

La foto de Maduro?  media
0 K 20
#5 Onaj
Si dices que despides a gente por la IA:

- Le dices a los inversores que eres mu moderno.
- No le dices a los inversores que necesitas despedir a gente porque no te va tan bien.
- Te quitas de encima contratos crecidos durante la burbuja de los salarios IT.
0 K 11

