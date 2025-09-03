BlackRock pierde la gestión de 14.500 millones del segundo mayor fondo de pensiones de Países Bajos por no priorizar la sostenibilidad ambiental

BlackRock ha perdido un mandato de 14.500 millones de euros con el segundo mayor fondo de pensiones de Países Bajos, el Fondo de Pensiones para la Salud y el Bienestar (PFZW, por sus siglas en holandés). En una revisión de su cartera de inversiones, el PFZW ha expresado su preocupación por que el mayor gestor de activos del mundo no esté actuando en defensa de sus clientes en lo relativo al riesgo climático. “PFZW ha estado desarrollando una nueva estrategia de inversión en la que el rendimiento financiero, el riesgo y la sostenibilidad se....