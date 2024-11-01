'Black Hammer’, el cómic de Jeff Lemire y Dean Ormston que volvió a conjurar la magia de los superhéroes  

La carta de amor al cómic de superhéroes que el guionista Jeff Lemire y el dibujante Dean Ormston empezaron a redactar en 2016 se ha expandido con una fórmula que respeta las raíces del género a la vez que incorpora convincentes hallazgos. En las páginas de ‘Black Hammer’ hay superhéroes jubilados, hechizos, secretos, mundos paralelos y una granja donde empieza y acaba todo. El relato que cuenta ‘Black Hammer’ es, también, el de un género que se ha reinventado una y otra vez, creando mitos reciclados hasta el infinito por los engranajes de la