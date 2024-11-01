edición general
Bizkaia conmemora el V Centenario de la aprobación del Fuero Nuevo (1526–2026) y solicita a la Unesco que lo reconozca como Patrimonio de la Humanidad

La Diputación de Bizkaia y las Juntas han iniciado las gestiones para que el Fuero Nuevo (1526), la reforma y actualización del antiguo Fuero Viejo, que consolidó el ordenamiento jurídico propio del Señorío vizcaíno y estuvo en vigor hasta su abolición en 1876, sea reconocido como «Patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco». Así lo han revelado esta mañana la diputada general, Elixabete Etxanobe, y la presidenta de las Juntas generales, Ana Otadui, en la presentación en la Casa de Juntas de Gernika de los actos conmemorativos.

| etiquetas: fuero nuevo , bizkaia. v centenario , patrimonio de la humanidad
