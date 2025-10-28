edición general
Bill Gates dice que el cambio climático ‘no conducirá a la desaparición de la humanidad

En un memorándum, el cofundador de Microsoft se opuso a lo que denomina una “perspectiva catastrofista” y parece haber cambiado su postura sobre los riesgos del calentamiento del planeta.

Magog #1 Magog
Correcto, solo morirán unos cientos de millones y otros tantos se verán forzados a desplazarse.
Todo ok
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 a su progenie no creo que le afecte
Magog #7 Magog
#2 El desastre de Chernovil demuestra que hasta en esas condiciones la vida se abre camino, la historia es, pragmaticamente, cuantos caigan y cuantos aguanten.

Pragmaticamente a mi lo único que realmente me preocupa para la especie humana es el metano, que te hace un Venus en menos de 50 años y con eso chimpum, ahí no hay tecnologia que nos salve, pero todo lo que sea cambio climático, vuelvo a repetir que pragmaticamente hablando, no es un gran problema para la especie como tal, un poco como La Fundación, a lo mejor estamos unos cientos de años como el ojete y al final se regulará (la humanidad), millones morirán, zonas quedarán abandonadas y ya.

Lo que jode es que sea culpa nuestra, que es lo que duele
Grymyrk #4 Grymyrk
#1 ¿No trataba de eso la selección natural de Darwin?
reithor #3 reithor
Desaparecer no, pero reiniciarse y actualizarse, eso ya más a menudo.
ElmaEscobar #5 ElmaEscobar
Este consiguió ya su billete a Marte
Quel #6 Quel
A veces no sé porque hablan. Tanto si dicen una obviedad como una tontuna, van a saltar un montón de "jeiters" a cargarse en sus palabras.
:shit:
