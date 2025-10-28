·
4
meneos
12
clics
Bill Gates dice que el cambio climático ‘no conducirá a la desaparición de la humanidad
En un memorándum, el cofundador de Microsoft se opuso a lo que denomina una “perspectiva catastrofista” y parece haber cambiado su postura sobre los riesgos del calentamiento del planeta.
#1
Magog
Correcto, solo morirán unos cientos de millones y otros tantos se verán forzados a desplazarse.
Todo ok
7
K
86
#2
Torrezzno
#1
a su progenie no creo que le afecte
2
K
39
#7
Magog
#2
El desastre de Chernovil demuestra que hasta en esas condiciones la vida se abre camino, la historia es, pragmaticamente, cuantos caigan y cuantos aguanten.
Pragmaticamente a mi lo único que realmente me preocupa para la especie humana es el metano, que te hace un Venus en menos de 50 años y con eso
chimpum
, ahí no hay tecnologia que nos salve, pero todo lo que sea cambio climático, vuelvo a repetir que pragmaticamente hablando, no es un gran problema para la especie como tal, un poco como La Fundación, a lo mejor estamos unos cientos de años como el ojete y al final se regulará (la humanidad), millones morirán, zonas quedarán abandonadas y ya.
Lo que jode es que sea culpa nuestra, que es lo que duele
0
K
11
#4
Grymyrk
#1
¿No trataba de eso la selección natural de Darwin?
1
K
2
#9
silvano.jorge
#4
no
0
K
11
#10
0
K
12
#3
reithor
Desaparecer no, pero reiniciarse y actualizarse, eso ya más a menudo.
0
K
11
#8
ElCuñadoDelHacker
#0
0
K
10
#5
ElmaEscobar
Este consiguió ya su billete a Marte
0
K
8
#6
Quel
A veces no sé porque hablan. Tanto si dicen una obviedad como una tontuna, van a saltar un montón de "jeiters" a cargarse en sus palabras.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Todo ok
Pragmaticamente a mi lo único que realmente me preocupa para la especie humana es el metano, que te hace un Venus en menos de 50 años y con eso chimpum, ahí no hay tecnologia que nos salve, pero todo lo que sea cambio climático, vuelvo a repetir que pragmaticamente hablando, no es un gran problema para la especie como tal, un poco como La Fundación, a lo mejor estamos unos cientos de años como el ojete y al final se regulará (la humanidad), millones morirán, zonas quedarán abandonadas y ya.
Lo que jode es que sea culpa nuestra, que es lo que duele
Lo que jode es que sea culpa nuestra, que es lo que duele
