Biblioteca Nacional recupera más de 100 libros patrimoniales y refuerza la defensa de la memoria del Perú

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), institución adscrita al Ministerio de Cultura, en un trabajo conjunto con la Fiscalía de la Nación, la Policía Fiscal y la Dirección de Recuperaciones del sector, realizó un importante operativo para la defensa del patrimonio bibliográfico documental, logrando la incautación de más de 100 bienes culturales en una librería del Centro Histórico de Lima.





Entre los ejemplares recuperados destacan 12 libros antiguos de los siglos XVII y XVIII, pertenecientes a la Biblioteca Pública Municipal Luis Carranza de Ayacucho, además de valiosos manuscritos firmados por los expresidentes Felipe Salaverry, Ramón Castilla y José Balta, piezas de gran valor histórico y cultural.





La incautación fue posible gracias al trabajo preventivo de la Unidad Funcional de Valoración y Defensa del Patrimonio Bibliográfico Documental (UVDP), que realiza un mapeo constante de materiales en riesgo de tráfico ilícito y participa activamente en la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.





Esta acción se enmarca en las funciones de la BNP establecidas en la Ley General, que incluyen la identificación, defensa e investigación del patrimonio bibliográfico.





El operativo confirma la importancia de la articulación interinstitucional y reafirma el compromiso del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú con la protección, conservación y restitución de bienes que forman parte de la memoria y la identidad del país.