Una de las biblias iluminadas más espectaculares del Renacimiento es exhibida en Roma

Una Biblia del siglo XV, considerada uno de los ejemplos más espectaculares de manuscritos iluminados del Renacimiento, se exhibió en Roma este jueves. La Biblia de Borso D’Este, de dos volúmenes, conocida por sus opulentas pinturas en miniatura en oro y lapislázuli afgano, fue presentada en el Senado italiano. La biblia, encargada por el duque Borso D’Este, fue creada entre 1455 y 1461 por el calígrafo Pietro Paolo Marone y los ilustradores Taddeo Crivelli y Franco dei Russi. La biblia se guarda en una caja fuerte en una biblioteca de Módena.