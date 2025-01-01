edición general
Bessent admite que la BBB de Trump ofrece una "puerta trasera para la privatización de la Seguridad Social" [en]

Tras asegurar repetidamente que quiere proteger la Seguridad Social, la administración Trump ha dicho en voz alta lo que callaba. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha admitido que una disposición en la Ley One Big Beautiful Bill de los republicanos es un mecanismo para privatizar la Seguridad Social, algo que el presidente Donald Trump ha dicho repetidamente que no hará.

rogerius #3 rogerius *
Del artículo: «"No era suficiente con privar a millones de personas de atención médica y quitar la comida a los niños hambrientos", ha dicho Tim Hogan —del Comité Demócrata Nacional—. "Trump persigue ahora quitarles los beneficios ganados por las personas mayores con una estafa 'por la puerta de atrás'. Los demócratas no se quedarán quietos mientras Trump daña a las familias trabajadoras para dárselo a los multimillonarios».
efectogamonal #5 efectogamonal
Seguridad social?
Qué seguridad social?? {0x1f525}
Findeton #1 Findeton
Excelente noticia entonces.
#2 kaos_subversivo
#1 tan excelente que no pueden ir de cara
rogerius #4 rogerius
#1 Para quienes te pagan, sin duda. Pero no para ti. :shit:
