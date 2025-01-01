Bessent admite que la BBB de Trump ofrece una "puerta trasera para la privatización de la Seguridad Social" [en]

Tras asegurar repetidamente que quiere proteger la Seguridad Social, la administración Trump ha dicho en voz alta lo que callaba. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha admitido que una disposición en la Ley One Big Beautiful Bill de los republicanos es un mecanismo para privatizar la Seguridad Social, algo que el presidente Donald Trump ha dicho repetidamente que no hará.