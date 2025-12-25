Bertolt Brecht y la lucha contra la barbarie

Pronunciado durante el I Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, este discurso es una de las piezas maestras de la obra de uno de los dramaturgos y poetas más importantes del siglo XX. Siempre se plantea la misma pregunta. «Ha estallado la indignación, el adversario está señalado, pero ¿cómo vencerlo? La ira, como la compasión, son fenómenos de masas, sentimientos que abandonan a las multitudes tan rápido como llegaron». Brecht anticipa un fenómeno que será decisivo en la década de 1930: la habituación a la violencia.