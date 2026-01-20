Berlín no es España

Traducción del artículo publicado el 20/01/26 en el diario alemán TAZ: "En España, las autoridades parecen estar logrando combatir de manera más eficaz el uso indebido de viviendas. El año pasado, el Gobierno acordó con Airbnb identificar y eliminar de la plataforma las viviendas que no tuvieran un número de registro válido. De este modo, el país se convierte en el primero en aplicar las nuevas normas de la UE sobre alquileres a corto plazo, aprobadas en marzo de 2024".