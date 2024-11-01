Benoit Richaud, el chaquetero de los Juegos de Milano-Cortina  

Muchos aficionados se preguntan quién es ese calvo que no para de cambiarse chaquetas en las pruebas de patinaje. Tan pronto se le ve como una chaqueta verde, una azul o una roja. Su nombre es Benoit Richaud y podría ser considerado el chaquetero de Milán-Cortina 2026. El entrenador y coreógrafo trabaja con 16 patinadores que representan a 13 países, incluido el español Tomás Guarino, una carga que a veces ha hecho que sus patinadores hayan participado uno detrás de otro dejándole apenas segundos para cambiarse de chaqueta y resetear su cabeza