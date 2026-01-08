·
Benito Boniato: El Héroe del Comic. Entre carcajadas y homenajes
El segundo volumen de Benito Boniato demuestra que la comedia atemporal de los hermanos Fresno sigue funcionando décadas después. Edita Dolmen Editorial
#1
Sammy_Jankis
Me encantaba Benito Boniato. Los guiones y el dibujo me tenían encantado de pequeño. No sabía quién era Fresno más allá de su firma (sí que conocía a Ibáñez o Escobar), pero me deleitaban sus dibujos. No puedo más que menear esta noticia.
