edición general
Ben-Gvir planea declarar terroristas a los activistas de la Flotilla Global Sumud y confiscar sus barcos [EN]

Ben-Gvir planea declarar terroristas a los activistas de la Flotilla Global Sumud y confiscar sus barcos [EN]

El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir presentó un plan al gabinete destinado a detener la mayor flotilla jamás planeada para navegar hacia Gaza, compuesta por 50 barcos con activistas de 44 países. Ben-Gvir enfatizó que la flotilla, a pesar de sus supuestas intenciones humanitarias, será considerada un intento de socavar la soberanía de Israel y de apoyar a Hamás en Gaza. "El plan propuesto establece medidas que refuerzan la firme postura de Israel en la defensa de sus fronteras y en la garantía de la seguridad nacional", afirmó.

sumud flotilla , gaza , israel , ben-gvir , terrorismo , genocidio , bloqueo
22 comentarios
Dene
Terrorista es todo el que no opine lo que opino yo
11
ehizabai
#2 Eso siempre ha sido así. Y lo seguirá siendo.
1
Macnulti_reencarnado
#2 es lo mismo que facha. Quién no opine lo que tú es facha.
0
Leon_Bocanegra
#5 Y galanes, fachas y galanes!
1
Macnulti_reencarnado
#7 empiezo a pensar que eres masoca.
0
Leon_Bocanegra
#16 me alegro de que pienses.
0
Macnulti_reencarnado
#17 tú, con la medicación adecuada y esfuerzo por tu parte, también podrías lograrlo.
0
Leon_Bocanegra
#18 lo intentaré, no hay nada que desee más que ser como tú.
0
Macnulti_reencarnado
#20 sé original, galán.
0
Leon_Bocanegra
#21 como tú! Lo dicho.
0
calde
#5 No. Los fachas son los que apoyan a los fascistas, como hacéis algunos de por aquí, apoyando a Trump, Milei, Putin, Netanyahu ,...
0
Macnulti_reencarnado
#12 que no, coño, que somos fachas todos los que no votamos a las niñatas pijoprogres. De eso ya se ha hablado también varias veces.
0
Klamp
Terrorismo sin armas, sin amenazas, sin violencia.
6
ACEC
Traducción:

Ben-Gvir planea declarar terroristas a los activistas de la Flotilla Global Sumud y confiscar sus barcos
Los activistas serán recluidos en cárceles para terroristas y se les negarán privilegios especiales como televisión, radio y alimentos especiales.

El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir presentó un plan al gabinete destinado a detener la mayor flotilla jamás planeada para navegar hacia Gaza, compuesta por 50 barcos con activistas de 44 países.

Ben-Gvir presentó

…   » ver todo el comentario
2
soberao
Ben-Gvir tiene que estar hasta los cojones de Greta, encima de que los fascistas no pueden ver a los ecologistas, ahora Greta se mete a desblanquear el genocidio sionista. Tiene que estar contento el fascista éste con la tercera vez que Greta viaja en dirección a Gaza.
Que se joda el criminal este y que disfrute de lo votado.
0
soberao
Van a la costa de Gaza, Palestina, en ningún momento van a entrar en aguas del estado genocida de Israel.
0
XtrMnIO
Terrorista es Israel y las bestias israelíes.
0
Asimismov
Pero si son goyim ¿qué importa que les califiquemos además de terroristas?
El terrorismo bien entendido es occidental y lo entienden en la OTAN, en Europa y los lluesei muy bien.
0
alesay
En pleno siglo XXI resulta que si hablas de democracia o de derechos humanos, para Israel, Trump o los fascistas ya eres un terrorista. Han convertido la defensa de la dignidad y la justicia en un delito, porque lo que quieren es callar a cualquiera que les lleve la contraria. Señalar la ocupación, la violencia o los abusos se castiga, mientras ellos se llenan la boca de “libertad” y “seguridad”. La ironía es que los que se presentan como defensores del orden son quienes están dinamitando los valores más básicos de la democracia
0
Sacapuntas
Lo que más me inquieta es que los planes de este tipo los demás sionistas se lo tomen en serio y no se partan el ojete con sus ocurrencias. Que igual sí, pero después de unas copas...
0
GorrinoRosso
Han vuelto y dicen que es por la climatología.

Ni cotiza que se han hecho caca.
0

