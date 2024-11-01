Ben-Gvir planea declarar terroristas a los activistas de la Flotilla Global Sumud y confiscar sus barcos [EN]

El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir presentó un plan al gabinete destinado a detener la mayor flotilla jamás planeada para navegar hacia Gaza, compuesta por 50 barcos con activistas de 44 países. Ben-Gvir enfatizó que la flotilla, a pesar de sus supuestas intenciones humanitarias, será considerada un intento de socavar la soberanía de Israel y de apoyar a Hamás en Gaza. "El plan propuesto establece medidas que refuerzan la firme postura de Israel en la defensa de sus fronteras y en la garantía de la seguridad nacional", afirmó.
Ben-Gvir planea declarar terroristas a los activistas de la Flotilla Global Sumud y confiscar sus barcos
Los activistas serán recluidos en cárceles para terroristas y se les negarán privilegios especiales como televisión, radio y alimentos especiales.
Ben-Gvir presentó
