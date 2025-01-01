edición general
Ben Gvir coloca un póster de la Gaza destruida para que lo vean los presos palestinos (EN)  

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, visitó una prisión israelí donde se colgó una gran foto de la destrucción en Gaza para que la vieran los presos palestinos.

Khadgar
Primero lo ocultaban, como no pasaba nada, pasaron a disimularlo.
Después de disimular, como no pasaba nada, pasaron a quitarle importancia.
Después de quitarle importancia, como no pasaba nada, pasaron a justificarlo.
Después de justificarlo, como no pasaba nada, pasaron a presumir de ello.
Y aquí estamos, como la canción del elefante en la telaraña.
9
Tyler.Durden
#8 …me gustaba más la de la alemana en la tienda de campaña, que también sirve.
0
Dene
cualquiera diría que está provocando un motín en la carcel adrede.. para justificar una buena masacre de presos.
9
Aluflipas
#3 Con que fuerzas? si los tienen desnutridos. Sin hablar de las violaciones sistemáticas.
Esto lo hacen por puro sadismo, porque son una sociedad deshumanizada y psicópata.
4
#12 vantablack
#3 Los puede masacrar sin buscar excusas, ni Europa ni EEUU no iba a decir nada. Esto es más bien tortura psicológica desde mi punto de vista.
2
Noeschachi
"for Palestinian security prisoners" i.e. gente detenida bajo ley militar sin orden ni juicio ni pollas: rehenes.
5
Connect
Es todo tan nazi!!!! :-O
6
Jointhouse_Blues
#2 Es muy sionista todo. Hay que actualizar el lenguaje a los nuevos tiempos.
7
mecheroconluz
#4 El sionismo es igual al nazismo: una ideologia expansionista, supremacista y genocida.
3
DarthMatter
#4 ¿Por qué? ... El olor a muerte {0x1f480} y a carne quemada {0x1f525} siguen siendo los mismos.
0
#10 Badaloni
Menudo jodido depravado.
2
yemeth
Un buen Nuremberg y un proceso de des-sionización es lo que necesita esta escoria.
1
Tyler.Durden
#14 Por lo pronto, lo que necesita este cabrón es una buena ducha. Al estilo alemán.
0
Tkachenko
Aquí tenemos al orgulloso psicópata HDLGP
xcancel.com/ireallyhateyou/status/1958083812065161691
1
#9 laruladelnorte
Con cada acción de ese gobierno asesino se agranda la repulsión que medio mundo siente por ellos. ¡malditos sean!
1
calaña
Maldad, esto se llama maldad y, si se lo dices te tacharán de antisionista, antijudío y antituputamadre. Esto es maldad, joder.
1
Paisos_Catalans
Són la maldad hecha persona... esto el karma va a pasar factura pero a lo grande.
1
#5 pirat
Yo creo que la Soberbia no les deja ver que tienen mas que perder que ganar. No entiendo como se les permite circular libremente por el resto de paises difundiendo sus mensajes de odio. Al menos a nosotros nos harían un favor con el cese total y prolongado de relaciones; no paran de exportarnos productos agrícolas que nosotros también producimos aparte de tecnología letal, perversa y traidora sin contar que sufrirán mucho mas ellos sin poder salir de ese engendro que los demás sin poder ir.
Ni olvido ni perdón.
1
#16 Nitrous
Pobres presos. Seguramente esten presos por no hacer nada encima...
0
DAVO
Putos enfermos.
0
esehombresimpatico
Hay que eliminar a toda esta escoria sionista. Son basura.
0

