·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6864
clics
Prohibido el baño en la playa de Santa Bárbara de La Línea por la aparición de seis ejemplares de dragón azul
5807
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
6238
clics
Este español se ha jubilado a los 60 años con una pensión de más de 3.000 euros y le ha ganado la partida a la Seguridad Social
4700
clics
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia
4912
clics
La web de la NASA que te permite ver los incendios activos en España en tiempo real
más votadas
510
Los trabajadores de la tele pública gallega piden el cese de los responsables de informativos por la cobertura de los incendios
279
Castilla y León mantuvo parados recursos del Gobierno mientras Mañueco pedía más medios a Sánchez
272
Los estadounidenses más ricos mueren antes que los europeos más pobres
666
El Gobierno aprovecha para recordar que el PP consideraba a la UME como un "despilfarro"
341
España propone un impuesto del 100% para compradores extranjeros: ¿Cómo son los impuestos en otros países?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
118
meneos
889
clics
Ben Gvir coloca un póster de la Gaza destruida para que lo vean los presos palestinos (EN)
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, visitó una prisión israelí donde se colgó una gran foto de la destrucción en Gaza para que la vieran los presos palestinos.
|
etiquetas
:
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
palestina
,
ben gvir
61
57
0
K
486
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
61
57
0
K
486
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
Khadgar
*
Primero lo ocultaban, como no pasaba nada, pasaron a disimularlo.
Después de disimular, como no pasaba nada, pasaron a quitarle importancia.
Después de quitarle importancia, como no pasaba nada, pasaron a justificarlo.
Después de justificarlo, como no pasaba nada, pasaron a presumir de ello.
Y aquí estamos, como la canción del elefante en la telaraña.
9
K
114
#19
Tyler.Durden
#8
…me gustaba más la de la alemana en la tienda de campaña, que también sirve.
0
K
7
#3
Dene
cualquiera diría que está provocando un motín en la carcel adrede.. para justificar una buena masacre de presos.
9
K
100
#7
Aluflipas
#3
Con que fuerzas? si los tienen desnutridos. Sin hablar de las violaciones sistemáticas.
Esto lo hacen por puro sadismo, porque son una sociedad deshumanizada y psicópata.
4
K
67
#12
vantablack
#3
Los puede masacrar sin buscar excusas, ni Europa ni EEUU no iba a decir nada. Esto es más bien tortura psicológica desde mi punto de vista.
2
K
39
#6
Noeschachi
"for Palestinian security prisoners" i.e. gente detenida bajo ley militar sin orden ni juicio ni pollas: rehenes.
5
K
66
#2
Connect
Es todo tan nazi!!!!
6
K
64
#4
Jointhouse_Blues
#2
Es muy sionista todo. Hay que actualizar el lenguaje a los nuevos tiempos.
7
K
103
#11
mecheroconluz
#4
El sionismo es igual al nazismo: una ideologia expansionista, supremacista y genocida.
3
K
51
#20
DarthMatter
*
#4
¿Por qué? ... El olor a muerte
y a carne quemada
siguen siendo los mismos.
0
K
7
#10
Badaloni
Menudo jodido depravado.
2
K
40
#14
yemeth
Un buen Nuremberg y un proceso de des-sionización es lo que necesita esta escoria.
1
K
33
#21
Tyler.Durden
#14
Por lo pronto, lo que necesita este cabrón es una buena ducha. Al estilo alemán.
0
K
7
#1
Tkachenko
Aquí tenemos al orgulloso psicópata HDLGP
xcancel.com/ireallyhateyou/status/1958083812065161691
1
K
31
#9
laruladelnorte
*
Con cada acción de ese gobierno asesino se agranda la repulsión que medio mundo siente por ellos. ¡malditos sean!
1
K
30
#13
calaña
Maldad, esto se llama maldad y, si se lo dices te tacharán de antisionista, antijudío y antituputamadre. Esto es maldad, joder.
1
K
30
#17
Paisos_Catalans
Són la maldad hecha persona... esto el karma va a pasar factura pero a lo grande.
1
K
15
#5
pirat
*
Yo creo que la Soberbia no les deja ver que tienen mas que perder que ganar. No entiendo como se les permite circular libremente por el resto de paises difundiendo sus mensajes de odio. Al menos a nosotros nos harían un favor con el cese total y prolongado de relaciones; no paran de exportarnos productos agrícolas que nosotros también producimos aparte de tecnología letal, perversa y traidora sin contar que sufrirán mucho mas ellos sin poder salir de ese engendro que los demás sin poder ir.
Ni olvido ni perdón.
1
K
13
#16
Nitrous
Pobres presos. Seguramente esten presos por no hacer nada encima...
0
K
7
#15
DAVO
Putos enfermos.
0
K
6
#18
esehombresimpatico
Hay que eliminar a toda esta escoria sionista. Son basura.
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Después de disimular, como no pasaba nada, pasaron a quitarle importancia.
Después de quitarle importancia, como no pasaba nada, pasaron a justificarlo.
Después de justificarlo, como no pasaba nada, pasaron a presumir de ello.
Y aquí estamos, como la canción del elefante en la telaraña.
Esto lo hacen por puro sadismo, porque son una sociedad deshumanizada y psicópata.
xcancel.com/ireallyhateyou/status/1958083812065161691
Ni olvido ni perdón.