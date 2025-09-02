Bélgica reconocerá el Estado palestino y aplicará sanciones nacionales a Israel

Bélgica también se dispone a unirse a la iniciativa de Francia y Arabia Saudí, y reconocerá Palestina durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York “para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados”. Con una condición, eso sí: la formalización administrativa de este paso solo se dará cuando Hamás haya liberado al “último rehén” y haya renunciado a cualquier actividad de gobierno en el futuro Estado palestino, según ha anunciado el viceprimer ministro y titular de Exteriores, Maxime Prévot, este martes.