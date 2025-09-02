edición general
Bélgica reconocerá el Estado palestino y aplicará sanciones nacionales a Israel

Bélgica reconocerá el Estado palestino y aplicará sanciones nacionales a Israel

Bélgica también se dispone a unirse a la iniciativa de Francia y Arabia Saudí, y reconocerá Palestina durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York “para preservar las posibilidades de una solución de dos Estados”. Con una condición, eso sí: la formalización administrativa de este paso solo se dará cuando Hamás haya liberado al “último rehén” y haya renunciado a cualquier actividad de gobierno en el futuro Estado palestino, según ha anunciado el viceprimer ministro y titular de Exteriores, Maxime Prévot, este martes.

javibaz #1 javibaz
Más de 60000 personas masacradas y lo más importante es el último rehén. No quieren parar esto.
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Sin mencionar a los miles de palestinos secuestrados por Israel, que por lo que sea, nadie se acuerda nunca de ellos.
Khadgar #2 Khadgar
Para ser consecuentes también deberían exigir a Netanyahu que renuncie a cualquier actividad de gobierno en el estado israelí a cambio de reconocer dicho estado. :roll:
mariKarmo #4 mariKarmo
Si tardan un poco más ya no hará falta. No habrá Gaza.
